NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,60 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Treibstoffkosten verleiteten ihn bei europäischen Fluggesellschaften zu einer Kürzung seiner allgemeinen Erwartung für das operative Gewinnwachstum, auch wenn dieser Effekt durch höhere Umsatzschätzungen etwas abgemildert werde, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Air France-KLM sei aber gegen höhere Kerosinpreise besser abgesichert als etwa die britisch-spanische IAG./tih/zb



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.